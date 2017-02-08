分析：荷包缩水滋生怨怼 意大利民众对欧元支持热情不再

2016年8月拍摄的面值20欧元的纸币。 REUTERS/Regis Duvignau

路透罗马2月8日 - 意大利央行副总裁Salvatore Rossi上周参加一个电台直接连线节目时，很多打电话进去的人问他，为什么意大利不放弃欧元，恢复使用原来的里拉。

Rossi说，退出欧元将带来“浩劫和灾难”。几年前，退出欧元的可能性根本不会拿来公开讨论。

但是现在，随着年中之前可能迎来全国大选，意大利政坛各路人马都在迎合民众对欧元越来越高的敌意。意大利自1999年欧元推出以来的经济下滑，许多意大利人都归咎于欧元。

“在欧元上路之前，我们生活得远远更好，”现年32岁的罗马房地产测量师Luca Fioravanti说，“物价上涨了，但我们的薪资还是一样，我们需要退出，回头用我们自己的主权货币。”

央行对反欧元情绪的上涨感到担忧，意大利央行一位消息人士告诉路透，Rossi上电台就是与意大利一般民众交流计划的一部分。

鲜有意大利人希望像英国去年做出的选择那样退出欧盟。在1957年欧盟创立时，意大利是创始国之一，意大利人认为欧盟帮助维持了欧洲的和平和稳定。

执政的民主党支持欧元，并希望加强欧洲一体化，尽管该党也抱怨，欧元区的财政规则过于严格。

但其他三个大党在不同程度上反对意大利以目前的形式充当欧元区成员。

除非提前举行选举，否则民主党将执政至2018年初。自民主党党魁伦齐(Matteo Renzi)在12月因宪法改革公投失利而辞去总理一职以来，该党获胜的前景已变淡，民调显示，根据目前的选举制度，没有一个政党或政党联盟能在选举中赢得多数席位。

意大利曾是欧元的最大支持者之一，但欧盟执委会12月公布的一项Eurobarometer调查显示，只有41%的意大利人认为欧元是“好事物”，47%的人认为欧元是“坏事物”。

在2002年4月公布的Eurobarometer调查中，意大利对欧元的支持度为第二高，仅次于卢森堡，79%的受访者都持正面看法。

据欧盟统计局数据，意大利是唯一一个自加入欧元区以来人均GDP下降的国家。意大利GDP目前仍比2008年金融危机前的水平低7%，青年失业率在40%。

**五星运动威胁**

右翼的北方联盟(Northern League)是意大利第三大党，反对欧元的声音最强烈。

北方联盟承诺，若赢得选举将推动意大利退出欧元区，但该党的支持率仅有13%左右。

反建制的五星运动(5-Star Movement)或对意大利续留欧元区构成更大威胁。该党称将推动意大利是否续留欧元区的公投；五星运动民调支持率约为30%，大致与民主党并驾齐驱。

但意大利宪法禁止针对受国际公约约束的事务进行公投，欧元区成员国身份便属这类事劮。五星运动称，可能进行一场无约束力的“咨询性”投票，来了解民意。

上周五星运动官方意见平台--该党创始人格利罗(Beppe Grillo)的博客发表一篇文章，标题为“在一切还未太晚之前对欧元进行公投”。

“以现况而言，我会投票退出欧元区，”意大利众议院副议长Luigi Di Maio告诉路透，外界普遍预计他将是五星运动推出的总理候选人。

“我们应该回归主权货币，或者如果我们能与其他国家达成协议，可以依据新规则创造一种新的通用货币。”

意大利另一重要政党--前总理贝鲁斯柯尼创建的中右翼意大利力量党(Forza Italia)，并不要求意大利直接退出欧元区，但主张德国应当退出，或者允许意大利同时使用欧元和里拉两种货币。很多经济学家对此嗤之以鼻，称其根本不可行。

**央行的警告**

赞同意大利退出欧元区的经济学家认为，意大利可以通过货币贬值来重振出口，并且因为可以摆脱欧盟财政规定的束缚，从而能够通过增加公共支出来刺激经济增长和创造就业。

但希望意大利留在欧元区的人士则争论称，退出将导致意大利的利率和通胀飙升，引发资本外流、银行业危机、甚至可能造成意大利公共债务违约。

意大利央行已经对公众发出警告，称退出欧元区将严重侵蚀居民储蓄。

然而，由于银行业危机反复出现，央行因无力预防而饱受批评，并且央行数年来的经济预估都明显过于乐观，意大利央行已经失去了曾拥有的信任。

北方联盟和五星运动的政客们还以英国退欧公投和意大利宪改公投为例，指出公投结果并未像某些主流经济学家所预估的那样带来混乱。（完）