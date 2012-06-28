意大利标债利率料进一步上扬 受默克尔评论影响

* 标售27.5-55.0亿欧元五年期和10年期公债

* 收益率料自上月水准上扬,10年券收益率高於6%

* 在欧盟峰会前,投资人保持审慎

记者 Valentina Za 编译 王冠中

路透米兰6月28日电---投资人可能在周四的标债中,将意大利的借贷成本在6%上方进一步推高,此前德国总理默克尔不理会西班牙和意大利对於出台稳定债市紧急举措的请求.

意大利正为1.95万亿欧元(2.4万亿美元)债务持续升高的利息支出而苦不堪言.该国周四将标售最高55亿欧元的五年期和10年期公债;而数小时後欧盟峰会将登场,意大利总理蒙蒂将在峰会上继续推动抑制政府融资成本的联合行动.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周三表示,欧洲领导人将在峰会上研拟短期举措,来缓解面临风险国家的市场压力.

然而,尽管默克尔为最终发行共同债券仍留有一线希望,但她也批评"所有关於共同债务的构想",重申就算是欧洲最强健的经济体也不应承受过重的负担.

大规模债券赎回相关资金流动和国内需求应有助意大利标债,但分析师预期财政部可能需要提供极高的收益率给投资人.

"由於关键的欧盟峰会即将登场,此次标债是在非常艰难的市场环境下进行.过去几天来,意大利债券持续承压,尤其是短债,"意大利裕信银行(UniCredit)的分析师在一份报告中称.

意大利10年期公债收益率周三尾盘报6.2%,高於一个月前标售时的6.03%.

即将标售的五年期公债开出5.9%的利率,显示融资成本可能高於5月底时的5.66%.

意大利周三标售六个月期国库券,利率接近3%,尽管不到去年11月危机高峰时创下的欧元区纪录水准的一半,但仍是紧张情势升温的迹象.意大利周二标售的两年期公债利率为4.7%,为12月以来最高.(完)

--译文审校 徐文焰

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