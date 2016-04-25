意大利总理伦齐支持希拉里 批评特朗普的“恐吓政策”

路透华盛顿4月24日（记者 Diane Bartz） - 意大利总理伦齐周日批评美国共和党总统参选人特朗普的“恐吓政策”，称自己坚定地支持民主党参选人希拉里。

“我非常强烈地支持希拉里，因为我认为她是一位能够给每一个合作伙伴安全的女性，是一位发出与其他各方合作信息的女性，是一位能够延续奥巴马总统良好政策的女性，”伦齐在CNN电视节目中说道。

伦齐还表示，“我认为特朗普是一个在恐吓政策上下大力气的人。”

德国总理默克尔在记者会上被问及特朗普时不愿直接作答。

“我全身心地投入到2016年的各项任务上，”她在与奥巴马召开的联合记者会上说道。“这使我非常繁忙。”

特朗普曾表示，难民危机可能引发革命，甚至导致欧洲的灭亡。

去年以来，已经有上百万难民通过希腊涌入欧洲。其中很多人是为了逃离叙利亚、伊拉克、阿富汗以及其它中东、亚洲及非洲的战乱国家。（完）