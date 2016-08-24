6级地震袭击意大利中部地区 至少20人死亡100人下落不明

路透意大利阿库莫利8月24日 - 周三凌晨发生的地震摧毁了意大利中部多个山区村镇，很多当地居民被困在废墟之下，据信地震已导致至少20人死亡，很多人失踪。

地震发生在当地时间凌晨，很多人当时还在睡觉，罗马东部约140公里(85英里)多个村镇的房屋被夷为平地，道路塌陷。

应急服务部门公布了一幅航拍照片，显示Amatrice镇全部被夷为平地，附近阿库莫利的街道上也是一片废墟。

“现在进入白天后，我们看到的情况比我们所担心的还要糟糕，建筑物倒塌，人们被困在废墟之下，没有生命的气息，”阿库莫利市市长Stefano Petrucci说。

没有倒塌的建筑物上，也出现了很宽的裂缝，就像巨大的伤口。

在应急服务部门带来铲土设备和搜救犬之前，当地居民徒手在废墟下搜寻。

此次地震发生在夏季，很多人在该地区度假，导致当地原本较少的人口增加。

官员称，据悉阿库莫利已有六人死于地震，Amatrice也有六人死亡。Sky Italia电视台表示，附近的Pescara del Tronto村有10人死亡。Arquata del Tronto村约有100人下落不明。

地震对意大利翁布里亚(Umbria)、拉齐奥(Lazio)和马尔凯(Marche)三个地区的城镇造成了破坏。

美国地质调查局(USGS)测量的震级为6.2级，意大利地震测量机构INGV测量的为6.0级。

由于震中相对较浅，位于地表以下4千米处，因而加剧了所造成的破坏。(完)