意大利灾情至少已有六人因地震丧生--国营电视台RAI

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透罗马8月24日 - 意大利官员周三向国营电视台RAI称，中部发生强震后，据信至少有六人丧生。
意大利中部阿库莫利市(Accumoli)市长称，许多建筑已因6.2级地震严重受损。
“有四人被埋在废墟下，但已经没有任何生命迹象。是两个家长和两个孩子，”市长Stefano Petrucci向RAI电视台表示。
RAI电视台援引当地警方称，据悉附近Pescara del Tronto村庄已有两人死于地震。
此次地震发生在0136GMT，意大利很多地区都有震感。(完)
(编译 许娜/汪红英；审校 张明钧/艾茂林)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。