意大利灾情至少已有六人因地震丧生--国营电视台RAI

路透罗马8月24日 - 意大利官员周三向国营电视台RAI称，中部发生强震后，据信至少有六人丧生。

意大利中部阿库莫利市(Accumoli)市长称，许多建筑已因6.2级地震严重受损。

“有四人被埋在废墟下，但已经没有任何生命迹象。是两个家长和两个孩子，”市长Stefano Petrucci向RAI电视台表示。

RAI电视台援引当地警方称，据悉附近Pescara del Tronto村庄已有两人死于地震。

此次地震发生在0136GMT，意大利很多地区都有震感。(完)