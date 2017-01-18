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时事要闻 | 2017年 1月 18日 星期三 17:58 BJT

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心

路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。

该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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