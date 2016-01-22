意大利料在数日内与欧盟达成坏账工具相关协议--消息

路透罗马1月21日 - 据接近谈判的意大利消息人士周四称，到下周意大利和欧盟可能会就帮助银行出售不良贷款的方式达成一致。

意大利就这一计划与欧盟已经谈判近一年，但双方难以达成一致。

上述消息人士称，相关协议应会在数日内达成，“不是这周就是下周”。

从欧盟关于国家援助的新规来看，如果想要以优于市场行情的条件出售这些贷款，首先需要银行的投资者承担损失，而这一点恰恰是意大利希望避免的。

这一计划或许会允许国家以市价向银行设立的坏账购买工具提供担保。

据上述消息人士称，意大利正在与欧盟协商以相当于名义价值20%-30%的价格处置这类贷款。

意大利央行数据显示，经济连续三年衰退，意大利银行业有2,010亿欧元贷款恐怕难以获得清偿。估计这些贷款的残值仅剩44%左右，意味着银行业者若以消息人士所提到的价格出售贷款，恐怕就要进行进一步减记。

欧盟竞争事务执委维斯塔格周四向一意大利报纸表示，欧盟正在研究意大利递交的最新提案。已经预定在周五召开技术会议。

维斯塔格称，意大利坏帐工具可能有多重选项，从提供国家担保--这样就可以按市场价格或更低的价格出售贷款，到单纯地提供技术协助给规模较小银行等。

她称，若银行能够在国家援助下摆脱不良贷款，则解决问题的流程可望“非常简便”；解决问题的流程包括让一家银行的各种投资人承担损失，之后再用公众资金加以援救。

消息人士排除了意大利选择此一选项的可能性。

意大利银行股在历经一周惨跌之后周四大涨，因政府试图迅速解决该行业的坏帐问题，而欧洲央行也对不安的投资人进行安抚。

意大利银行类股指数收盘大涨6.9%，中止了今年以来暴跌24%的颓势。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)飙高43%，带领银行股走高。(完)