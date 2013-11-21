贝卢斯科尼与未成年女性发生性关系--法院

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透米兰11月21日 -米兰一法院周四表示，有充分证据显示意大利前总理贝卢斯科尼用金钱和礼物换取未成年夜店舞者Karima ElMahroug的性交易。
该法院6月时判决贝卢斯科尼七年徒刑，因为滥用职权并嫖未成年女性。
周四公布的文件解释贝卢斯科尼被定罪的原因，法院称“证据显示被告以巨额金钱及珠宝等其他物品作为代价，与ElMahroug发生性关系。”(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。