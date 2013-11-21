版本:
中国
寰宇花絮 | 2013年 11月 22日 星期五 07:11 BJT

贝卢斯科尼与未成年女性发生性关系--法院

路透米兰11月21日 -米兰一法院周四表示，有充分证据显示意大利前总理贝卢斯科尼用金钱和礼物换取未成年夜店舞者Karima ElMahroug的性交易。

该法院6月时判决贝卢斯科尼七年徒刑，因为滥用职权并嫖未成年女性。

周四公布的文件解释贝卢斯科尼被定罪的原因，法院称“证据显示被告以巨额金钱及珠宝等其他物品作为代价，与ElMahroug发生性关系。”(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 寰宇花絮

热门文章

编辑推荐

文章推荐