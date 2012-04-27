意大利公债令银行业面临空前压力

路透米兰4月26日电---意大利银行业面临了比西班牙同行还要严峻的任务.两国业者均受到政治压力,望其购买本国公债以弥补外资需求下降,但这恐怕危及意大利为其借贷再融资的尝试.

西班牙难以降低债务的忧虑近来令金融市场感到不安,但其银行业在协助购买公债的形势还较意大利好一些.

意大利尚未偿付的公共赤字将近是西班牙的三倍,使银行任务更加艰钜.不仅如此.意大利年度发债目标完成的比率也低於西班牙.欧洲央行最近提供的长期再融资操作中,意大利银行业申购资金也较西班牙银行业少.

"意大利银行业现在面临接下烫手山芋的空前压力,"Spiro Sovereign Strategy分析师Nicholas Spiro说.

"未来数周及数月,意大利银行在必要时刻支持本国主权债的意愿,将是值得观察的重要因素."

银行并无购买本国公债的义务,但传统上他们是大买方,而现在西班牙及意大利均以政治强力施压,要求他们继续担任此角色.

目前为止他们都还算称职,部分原因是银行可从债券的高利率中获利.但是情况并非都是如此,就在意大利和西班牙控制债务的问题令投资人坐立难安时,两国银行业股价也因其公债曝险部位而大受打击.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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