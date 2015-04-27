意大利称希腊问题没有“B计划” 但需尽快就纾困达成协议

路透罗马4月27日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)也加入其它领导人的行列，呼吁希腊提交计划，开启与国际债权人的协商之路，从而获得新金援。但他表示政策制定者并没有针对希腊脱离欧元区的情景假设进行计划。

“就我所知，希腊问题并无B计划，”帕多安周一在罗马对外籍记者表示，“目标仍是快速与希腊达成协议。”

他表示，要传达给希腊的信息就是，已经浪费太多时间，希腊政府有必要赶快提出详细、具体的提案。

不过对于周末的欧元区财长会议有财长因不满希腊协商立场，而对希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)个人大肆抨击的报导，帕多安予以否认。

他表示，意大利不会出现类似希腊困境的风险，并说自2012年欧元区危机最严峻的时期、希腊问题引发对欧元区未来的担忧以来，情况已有所改变。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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