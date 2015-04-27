意大利称希腊问题没有“B计划” 但需尽快就纾困达成协议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透罗马4月27日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)也加入其它领导人的行列，呼吁希腊提交计划，开启与国际债权人的协商之路，从而获得新金援。但他表示政策制定者并没有针对希腊脱离欧元区的情景假设进行计划。
“就我所知，希腊问题并无B计划，”帕多安周一在罗马对外籍记者表示，“目标仍是快速与希腊达成协议。”
他表示，要传达给希腊的信息就是，已经浪费太多时间，希腊政府有必要赶快提出详细、具体的提案。
不过对于周末的欧元区财长会议有财长因不满希腊协商立场，而对希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)个人大肆抨击的报导，帕多安予以否认。
他表示，意大利不会出现类似希腊困境的风险，并说自2012年欧元区危机最严峻的时期、希腊问题引发对欧元区未来的担忧以来，情况已有所改变。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。