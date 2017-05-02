标题新闻：印度IT服务公司印孚瑟斯拟未来两年聘请1万名美国工人，并在美开设四家技术中心

日本已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
印孚瑟斯(Infosys)。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。