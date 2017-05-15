中港个股：中兴通讯将为保加利亚高端娱乐商业综合设施提供IT方案

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透索非亚5月15日 - 保加利亚开发控股(BDHL)周日称，BDHL已与中国通讯设备大厂中兴通讯合作，在保加利亚首都索非亚附近打造15亿欧元(16亿美元)的娱乐及商业综合区。
由中国和香港投资者控制的BDHL计划下半年启动圣索非亚项目，该项目位于索非亚以东20公里，将包含一间2,000个房间的酒店、办公大楼、一个大型水上乐园、一个展览中心和一个的比赛场馆。
“基于我们和中兴通讯都具有拥抱科技的类似愿景，我们决定合作打造一座智能的娱乐及商业综合区。”BDHL副总裁Albert Hung Chao Hong在声明稿称。
BDHL指出，这项合作是在北京一带一路峰会期间签订，项目的信息科技(IT)解决方案将由中兴通讯旗下的中兴网信(ZTEICT)提供。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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