意大利中左及中右领导人欲打破政治僵局

* 博萨尼所属政党高层表示，与贝鲁斯柯尼的会议进展良好

* 主要讨论总统选举，而不是组建政府

* 博萨尼仍拒绝与贝卢斯科尼组成联合政府

路透罗马4月9日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼周二会见中右翼对手贝卢斯科尼，就下一任总统选举进行了讨论，给2月大选遗留的政治僵局带来了破冰希望。

“会议气氛良好，但一切只是刚刚开始，”博萨尼在民主党的副手EnricoLetta在议会向记者表示。

他表示，会议仅聚焦在下一任总统的问题上，并没有讨论是否可能达成协议组建政府。大选已经结束超过40天，但迄今为止分歧极深的各党派仍无望组建政府。

Letta称，接下来几天将与贝卢斯科尼的人民自由党及其他党派进一步会商。但他也表示，周二会议上并未讨论具体人选。此次会议只是为4月18日开始的总统选举预作准备。

总统选举是议会面临的下一个重大挑战。现任总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)任期在5月15日结束。而议会中传统的中右、中左党派和反正统的五星运动之间仍存在意见分歧。

还不清楚如果就总统选举达成协议，能在多大程度上为组建政府铺平道路。但这次会后的言论论调要比近几天和缓很多。

Letta表示，“要先厘清敲定人选的标准，这是很有帮助的，然后才能决定由谁来统一带领国家。”

“在这个分歧严重的时刻，我们认为极需向国家释出我们团结一致的讯息。这也是我们想要找出一位双方都能支持的人选的原因，”他表示。

在另一份声明稿中，自由人民党秘书Angelino Alfano表示，下一任总统必须是其所属政党能够接受的，不过他并未重申贝卢斯科尼先前有关应该自由人民党选择总统的要求。

“总统必须代表国家的统一，因此不能对部分意大利人民怀有敌意，”他表示。

尽管有几个人选浮出台面，像是前总理普罗迪(Romano Prodi)及阿马托(Giuliano Amato)，以及前欧盟执委Emma Bonino。

下任总统能否选出至关重要，纳波利塔诺任期即将到期，届时他将不再有权解散议会并重新召集大选，要由他的继任者来解开僵局。

博萨尼在众议院取得多数席次，但在参议院的席次却未能过半。博萨尼虽拥有组阁权，但迄今仍拒绝贝卢斯科尼合组大联合政府的提议。(完)

(编译 梁睿雪/戴素萍 审校 程琳)

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