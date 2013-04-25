意大利新任总理莱塔肩负改革重任

4月24日，意大利中左翼民主党副领导人莱塔在罗马会见记者，意大利总统纳波利塔诺周三要求其组建新政府。 REUTERS/Max Rossi

* 现年46岁的莱塔来自民主党温和派

* 意外获得总统提名出任总理，面临严苛挑战

* 料将与贝鲁斯柯尼的中右翼政党共治

* 他表示欧盟必须从撙节政策转向

路透罗马4月24日 - 现年46岁的莱塔(Enrico Letta)周三获意大利总统任命担任总理，金融市场及意大利的国际盟友可能颇乐见其担当重任。

莱塔是意大利二战后第二年轻的总理，其政治立场温和且倾向欧洲。尽管他作风低调，但多年来已是欧洲政坛精英之一。莱塔会说流利英语，熟悉经济事务。

莱塔接受意大利总统纳波利塔诺的任命之后，毫不掩饰国家面临的困难处境。

“我感到自己肩负重大责任，超过了双肩的承载能力。”他在总统官邸对记者说。

他说意大利政治人物已然失信于民，并呼吁整个国会支持他的改革努力，包括说服欧盟改变太着重于撙节的政策方向。

莱塔属于中左翼政党民主党的中间派。他在1990年代初期加入基督教民主党(DC)并冉冉上升。基督教民主党主导了二战后的意大利政坛，现已解散。

他31岁时已经是基督教民主党分支Popular Party的第二把手，1998年出任欧洲事务部长时年仅33岁，是战后意大利最年轻的内阁成员。

欧盟事务一直是他的工作重点。1990年代，他带领财政部的一个委员会为意大利加入欧元区做筹备工作；2004-2006年在欧洲议会任职。

作为意大利总理，他的任务之一将是与欧盟协商，为意大利争取更大的预算灵活性，这是民主党与贝鲁斯柯尼的中右翼都强烈支持的立场。

纳波利塔诺选中莱塔是因为他属于中左翼政党，比较容易被贝鲁斯柯尼接受，建立一个广泛的左右翼联合的政府。

**家族背景**

他的叔叔Gianni Letta给贝鲁斯柯尼做过10多年亲密助手。普罗迪(Romano Prodi)在2006年选举中打败贝鲁斯柯尼出任总理后，莱塔接替叔叔Gianni出任内阁副部长，两年后贝鲁斯柯尼东山再起重新赢得选举，莱塔与叔叔再次对调职位。

此前外界一直认为莱塔成为总理的希望不大，而属于社会党的74岁前总理阿马托(Giuliano Amato)反被普遍认为是纳波利塔诺较属意人选。

到头来，莱塔的年轻和他(和阿马托不同)是经过选战洗礼的政治人物这点，或许让他得以有此机会出线。现在他将需运用一切协调和磋商技巧，让其政府维持运作免于困境。

在纳波利塔诺要求莱塔组阁后不过几分钟，贝鲁斯柯尼就已提出严苛条件，需满足这些条件才会支持其政府。这预示莱塔将面临不少挑战。

莱塔可能对其本身阵营也得小心翼翼。民主党内部已形成多个对立的派系，且党内许多人憎恶和丑闻缠身的贝鲁斯柯尼合作的构想。

党内较温和的一派像是年轻的佛罗伦斯市长Matteo Renzi，被普遍视为民主党正在升起的明星，也是潜在的竞争者，可能就不希望莱塔太过成功。

然而如果莱塔能够安稳通过这些障碍，并促成选举法的改革和推出扶助经济的举措，就能赢得声誉，成为未来10年主导意大利政坛的人物。(完)

(编译 李婷仪/程琳/张若琪 审校 张涛)

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