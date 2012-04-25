意财政高官将访华 争取投资--消息

金价转升 因美元在美联储发布会议记录后下跌

路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。