意财政高官将访华 争取投资--消息

金价转升 因美元在美联储发布会议记录后下跌
路透纽约/伦敦2月22日 - 金价周三转升，因美元在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录后下跌，会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。
路透罗马4月25日电---据直接了解情况的消息人士称,意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)周四将到访中国,寻求说服中国投资者购买意大利主权债.
"格雷利明日将会见中国金融界代表,寻求对意大利的投资,包括对公债的投资,"该消息人士对路透表示.
未能获得进一步的信息,不过格雷利此行或将会晤中国投资公司的代表.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
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