意大利官员称难民危机等问题正在损及欧洲的形象

路透伦敦5月11日（记者 John Geddie/Marc Jones） - 意大利经济部长帕多安（Pier Carlo Padoan）周三称，难民危机和欧元区国家间日益加剧的不均衡，正在令欧洲变成“令人感觉糟糕的字眼”，欧洲大陆面临分崩离析的风险。

帕多安在欧洲复兴开发银行举办的一个活动上发表讲话时称，欧洲各国政府没有采取足够的行动来处理该地区的重大问题。

“我们在许多方面都得承认，从语言角度看，欧洲正在变成令人感觉糟糕的字眼，这是很严重的。”帕多安说。

帕多安称，在欧元区努力摆脱债务担忧之际，一些国家采取紧急措施管控边境以阻止难民涌入，这令欧洲申根区可能破裂，从而形成了更大的威胁。

“如果申根区破裂，将会造成比欧元区危机严重得多的破坏性影响。”

去年超过100万难民和移民进入欧洲，他们中的多数来自中东战乱地区。帕多安称，难民危机“并非一次性的冲击”，而是“会长期伴随我们的重大结构性变化”。

**经济挑战**

帕多安对欧元区国家改革步调不一感到惋惜，称正是这个问题导致欧洲央行的超宽松政策不能有效地提振经济增长。

“在一个货币联盟内，如果改革速度不一，那么单一货币政策影响的有效性就会大打折扣，因为若以平均施力，就会出现几家欢喜几家愁的情况。”帕多安说。

帕多安还称，英国6月23日举行的脱欧公投是令人担忧的系统性问题，因为其他欧洲国家可能会考虑类似的举动。英国退出欧盟还会令欧盟一体化的益处降低。

“英国退出欧盟弊大于利。”他补充说。（完）