宏基新款手机上海发布会临时取消

路透上海9月13日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)与阿里巴巴旗下的阿里云共同举办,原定於周四下午在上海举行的新款手机发布活动被临时取消.事件当事人之一--阿里云发表声明称,这是因为宏基受到谷歌(GOOG.O)方的直接压力.

宏基和阿里云原本计划今日发布其搭载阿里云系统的首款手机--A800智能手机,但当众多记者准时来到活动现场时,却发现尽管所有活动布置尚在,但记者们却被三位值勤保安拦住,进不了活动现场,一些外地媒体甚至被直接送回机场,原道返回.

现场的阿里云公司代表只是解释称,"因内部原因,活动被迫取消".稍後阿里云单方发出声明,"因为我们的合作夥伴受到来自於谷歌公司的直接压力,原定於今天下午举行的搭载阿里云操作系统的新款手机发布活动被临时取消."

声明还指出,"我们的合作夥伴接到谷歌方面通知称,如果在其新产品上搭载阿里云操作系统,谷歌公司将会解除与其Android(安卓)产品的合作和相关技术授权."

谷歌公司相关人士谢绝评论;而宏基上海公司相关人士回应称,事件缘由正在调查中.

阿里云声明表示,"我们向遭受压力的合作夥伴,以及今天来参会的众多业界朋友们表示歉意,同时我们也对谷歌公司的如此作为表示遗憾."

目前全球主流的智能手机操作系统包括谷歌的安卓、苹果(AAPL.O)的iOS及微软(MSFT.O)的Windows7等.上月,宏基已发布了两款搭载安卓(Android)操作系统的智能手机,但市场反响并不强烈.

阿里云操作系统是阿里巴巴自主研发的手机操作系统,而宏基是北京天宇朗通通信、海尔电子集团采用阿里云系统後的第三家手机制造厂商.总部位於深圳的本土手机生产商深圳百立丰科技公司人士今日透露,短期内将与阿里云签约,他们生产的手机亦将采用阿里云系统.

中国已是全球最大的智能手机市场,其中安卓系统占据了智能手机操作系统中三分之二的市场份额.工信部稍早公布的数据显示,今年1-6月,全国手机出货近2亿部,其中智能机出货量高达9,485.5万部.自4月开始,智能手机出货量首次超过功能手机,市占率连续三个月超过50%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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