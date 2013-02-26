（更正）意大利面临政治僵局 无一方在选举结果中占明显优势

(更正:因译文有误,第三段应为"欧元兑美元与日圆大跌,美国股市创下去年11月以来的最大单日跌幅",澄清创下去年11月来最大单日跌幅为美股)

路透罗马2月25日 - 被经济困境与政治腐败所激怒的意大利选民投出了一张巨大的抗议票,没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.

选举结果震动全球市场.反欧元的党派在选举中拿下超过50%选票,一个新生的民粹主义党派取得惊人成绩.

欧元兑美元与日圆大跌,美国股市则创下去年11月以来的最大单日跌幅.

有超过99%的投票站已经完成计票,中左翼在众议院领先中右翼党派约13万张票,由于胜选的一方可额外获得席次,中左派联盟因而可在众议院拥有绝对多数席次.

但在参议院,没有任何党派或潜在联盟获得足够多的席位以占据主导,从而产生了一个没有党派占据明显优势的国会.而意大利目前迫切需要一个稳定的国会,来解决经济严重衰退、失业率上升以及公共债务高企的问题.

这一结果激起对欧洲再度爆发金融危机的忧虑,意大利或将面临很长时期的政治瘫痪及不确定性.

"从市场角度看,这是最糟糕的结果...重新选举似乎不可避免,"花旗全球利率主管Alessandro Tentori说.

对于五星运动党(5-Star Movement)领袖Beppe Grillo而言,选举结果是一场非凡的胜利.在首次全国竞选活动中,Grillo到访了全国各地,严词抨击名誉扫地的政治界人士.

他领导的政党可能成为众议院最大党,政界领袖猖獗的腐败浪费行为引燃了铺天盖地的愤怒浪潮,让该党获益匪浅.

Grillo的胜利与一些分析师的预期相吻合.这些分析师认为,这场数年来最不确定却备受关注的选举或将为政治变革奏响序曲."这是一种制度而非某个政府的终结,"广受敬重的评论人士Massimo Franco在选举前对路透表示.

Grillo赢得了超过四分之一的选票,在2010年该党首次参加地方选举时,仅获得1.8%的选票.

选举结果令中左翼党派领袖Pier Luigi Bersani颜面尽失;不到两个月前,他的民调支持率还高于贝卢斯科尼领导的中右翼党派10个百分点.

在投票结果变得明朗后,他没有在记者会上露面.其副手Enrico Letta和即将下台的总理蒙蒂均表示,负责任的各方必须组建一个新政府,以避免重新选举.但这一结果令人怀疑是否还有可能组成新政府.

传媒业亿万富豪贝卢斯科尼赢得的参议院席位数紧随其后排名第二,估计有117席.

随着计票工作几乎全部完成,中左翼预计在参议院取得121个席位,Grillo取得54席,蒙蒂仅获得22席.要获得参议院多数席位,至少应赢得158席.

贝卢斯科尼从政经验丰富且善于沟通,他频频在电视上露面,并向选民承诺将退还蒙蒂政府收取的房屋税,不过反对派指责这不过是不可能实现的拉票伎俩.

Grillo在这次选举中攻击了其他所有各方,并排除了与任何一方正式联手的可能性.不过暂时还不清楚他对意外胜利做何反应,以及他的支持者在议会中将如何行动.

解决危机的下一步,将是意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)召集政治领袖商讨如何组建政府.不过预计这要等到3月10日在选举结果得到正式确认和议会开会之后.

Letta表示,作为众议院最大党派的中左翼有权第一个尝试组建政府.

**选举结果不明确**

投资者担心债务危机回归,正是这样的债务危机让欧元区接近灾难边缘,也让作为技术派官僚的蒙蒂在2011年取代贝卢斯科尼就任总理.

结果显示超过半数的意大利人将选票投给贝卢斯科尼和Grillo的施政纲领,而他们的纲领对欧元不利.

投资者认为由中左翼政党或单独组阁,或与蒙蒂联手,这样的政府所推行的政策最有可能避免意大利出现深度衰退和成长停滞,这正是欧元区稳定的关键.

但蒙蒂虽然拥有商界领袖和外国政府的支持,却没有赢得中间派领袖的拥护,中左翼力量的弱点意味着他们在参议院得不到足够的支持来完成这一任务.

意大利的参议院和众议院拥有平等的立法权.

参议院选举投票的消息传来后,意大利10年期公债与可比德债利差由不到260基点扩大至300基点以上,意大利股指完全回吐前一日涨幅.

2011年当意大利政府的举债成本呈螺旋式上升时,蒙蒂挽救了意大利,使之避免了一场债务危机,但没有几个意大利人把他当成国家的拯救者.意大利正在该国20年来最长的一场经济衰退中举步维艰.

选民对蒙蒂紧缩政策带来的痛楚以及一系列政治和公司丑闻愤怒不已,Grillo借助了这股力量.他的竞选纲领特别为那些找不到全职工作的年轻人呼吁.

贝卢斯科尼利用了民众对蒙蒂节支计划的怒火,称蒙蒂已经成为德国总理梅克尔的傀儡,但在许多地方民众不满对Grillo帮助更大.

大选有可能产生不确定结果,这意味着一些重要改革将进一步推后.(完)

(编译 隋芬/王兴亚/徐文焰/郑茵；审校 张涛/沈以文/王洋)

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