意大利总理称欧元区援助基金最终将取得银行执照

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
* 蒙蒂认为"在适当时机下"欧洲稳定机制(ESM)将会取得银行执照
* 蒙蒂称欧洲央行总裁评论"大胆且适当"
* 芬兰总理称部分欧元区国家债券收益率过高
路透赫尔辛基8月1日电---意大利总理蒙蒂周三表示,欧元区的欧洲稳定机制(ESM)援助基金最终将获得银行执照,使其有足够的救助能力来阻却当地的债务危机.
德国官员们一直大力淡化ESM将取得银行执照的构想;ESM取得银行执照将可使其从欧洲央行流动性操作中取得无限的资源.
蒙蒂在芬兰召开的一场记者会上被问及ESM是否应该获得银行执照时表示,"我认为这将会有帮助.我认为在适当时机下会实现."
蒙蒂在与芬兰总理卡泰宁会面後向记者发表谈话时指出,他相信欧洲央行总裁德拉吉上周的评论是"大胆且适当的".
德拉吉上周表示,欧洲央行将采取一切必要措施来保住欧元,引发外界揣测周四欧洲央行月度会议可能采取更为激进的行动.
芬兰总理卡泰宁在同一场记者会上表示,意大利等部分欧洲国家的利率过高,主权公债市场并未适切地评估部分国家各自的经济状况.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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