意大利总理称欧元区援助基金最终将取得银行执照

* 蒙蒂认为"在适当时机下"欧洲稳定机制(ESM)将会取得银行执照

* 蒙蒂称欧洲央行总裁评论"大胆且适当"

* 芬兰总理称部分欧元区国家债券收益率过高

路透赫尔辛基8月1日电---意大利总理蒙蒂周三表示,欧元区的欧洲稳定机制(ESM)援助基金最终将获得银行执照,使其有足够的救助能力来阻却当地的债务危机.

德国官员们一直大力淡化ESM将取得银行执照的构想;ESM取得银行执照将可使其从欧洲央行流动性操作中取得无限的资源.

蒙蒂在芬兰召开的一场记者会上被问及ESM是否应该获得银行执照时表示,"我认为这将会有帮助.我认为在适当时机下会实现."

蒙蒂在与芬兰总理卡泰宁会面後向记者发表谈话时指出,他相信欧洲央行总裁德拉吉上周的评论是"大胆且适当的".

德拉吉上周表示,欧洲央行将采取一切必要措施来保住欧元,引发外界揣测周四欧洲央行月度会议可能采取更为激进的行动.

芬兰总理卡泰宁在同一场记者会上表示,意大利等部分欧洲国家的利率过高,主权公债市场并未适切地评估部分国家各自的经济状况.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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