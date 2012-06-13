意大利总理称欧洲需要成长计划以遏制危机蔓延

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透罗马6月13日电---意大利总理蒙蒂周三表示,为了遏制欧债危机蔓延,欧盟领袖必须提出可靠的成长计划,包括扩大投资,最终并发行欧元区共同债券.
蒙蒂在下议院中表示,6月28日的欧盟峰会必须提出"可靠的成长重点",采取行动增加公共投资,朝向发行欧元区共同债券的目标努力.
意大利10年期公债收益率周二触及6.3%,为1月以来最高,而且较德国可比公债利差走阔至490基点.
他表示,"如果有较佳的成长前景,利差将可缩窄",意大利将可免受"牵连".
他说,意大利"全面地"地朝达成预算目标迈进.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
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