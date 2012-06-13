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国际财经 | 2012年 6月 13日 星期三 17:53 BJT

意大利总理称欧洲需要成长计划以遏制危机蔓延

路透罗马6月13日电---意大利总理蒙蒂周三表示,为了遏制欧债危机蔓延,欧盟领袖必须提出可靠的成长计划,包括扩大投资,最终并发行欧元区共同债券.

蒙蒂在下议院中表示,6月28日的欧盟峰会必须提出"可靠的成长重点",采取行动增加公共投资,朝向发行欧元区共同债券的目标努力.

意大利10年期公债收益率周二触及6.3%,为1月以来最高,而且较德国可比公债利差走阔至490基点.

他表示,"如果有较佳的成长前景,利差将可缩窄",意大利将可免受"牵连".

他说,意大利"全面地"地朝达成预算目标迈进.(完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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