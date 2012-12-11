贝卢斯科尼指责蒙蒂政府惟德国马首是瞻

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透罗马12月11日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周二指责蒙蒂政府对德国言听计从,采取的经济政策将意大利拖入衰退.
贝卢斯科尼称,德国借金融危机来压低自身举债成本,牺牲他国利益.
他还表示,蒙蒂政府服从了由其他欧洲国家制定的,有损意大利经济的节支政策.
"蒙蒂政府遵循以德国为中心制定的政策...导致危机的局面变得比我们执政时还要糟糕."他对Canale 5电视台表示.(完)
编译 李春喜; 审校 程琳
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路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。