贝卢斯科尼指责蒙蒂政府惟德国马首是瞻

路透罗马12月11日 - 意大利前总理贝卢斯科尼周二指责蒙蒂政府对德国言听计从,采取的经济政策将意大利拖入衰退.

贝卢斯科尼称,德国借金融危机来压低自身举债成本,牺牲他国利益.

他还表示,蒙蒂政府服从了由其他欧洲国家制定的,有损意大利经济的节支政策.

"蒙蒂政府遵循以德国为中心制定的政策...导致危机的局面变得比我们执政时还要糟糕."他对Canale 5电视台表示.(完)

编译 李春喜; 审校 程琳

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