意大利总理蒙蒂呼吁就改革进行辩论

* 蒙蒂在网上公布改革计划

* 呼吁选民对其计划"开放性反思"和辩论

* 贝鲁斯柯尼称蒙蒂参选"不道德"

* 中间派望从蒙蒂的支持中得到"巨大"好处

路透罗马12月24日 - 即将卸任的意大利总理蒙蒂周一在网上公布他的改革计划,敦促意大利人对该国的未来进行讨论.目前距离该国大选还有两个月,竞选角逐料将惨烈.

在犹豫数周后,蒙蒂周日宣布可以带领一个倡导改革的中间派联盟寻求连任,以实现他一年前上任时启动的经济改革计划.

蒙蒂被任命为技术专家政府总理,将意大利拯救出金融危机.现如今他已经放弃了中立立场,加入这场将由他严苛的改革计划所主导的竞选中.蒙蒂此前曾担任过欧盟执委.

即便蒙蒂确认参选,现阶段来看他也不太可能连任.但他的参选或能巩固中间派联盟,并对下届政府的组成产生影响.

中左翼民主党(PD)有望胜出,但可能不得不与中间派就结盟达成协议.民主党此前承诺将继续蒙蒂的全面改革路线,并向工人和退休金领取者提供更多帮助,且更为重视经济成长.

在网路发布的致意大利人民的公开信及长达25页的政策计划中,蒙蒂表示,他希望这些议题可以引发"开放性的反思",进而有助于在2月24-25日大选前就此展开辩论.

他呼吁严加控制预算及进行结构性改革,并采取措施打击贪腐,让更多妇女及年轻人回到工作岗位.

**摩拳擦掌**

在周日召开的记者会当中,蒙蒂对左派贸易联盟拒绝改革进行抨击,但他并未特别批评前任总理贝卢斯科尼.

贝卢斯科尼在他旗下的电视台表示,蒙蒂若参加大选,将是"不道德的行为."

贝卢斯科尼手下的大将--人民自由党(PDL)国会领袖Fabrizio Cicchitto则表明,蒙蒂的国际地位及欧洲伙伴对他的景仰算不上什么.

蒙蒂是终身参议员,不需参加国会大选.他并未明说可能支持哪个党派,但与他关系密切的中间党派对蒙蒂的声明予以热烈回应.

"我们不强迫蒙蒂,但显然若他这样做,会给我们的未来计划带来很大好处,"中间派UDC党负责人Pierferdinando Casini对La Repubblica日报表示.

两大主要党派中有少数中间派人士宣布退出所属政党,转而支持蒙蒂,其中包括意大利前外长Franco Frattini.蒙蒂的改革计划得到意大利企业的强烈支持.

但民调显示,中间派落后于中左翼党派民主党和PDL,也落后于五星运动(5-Star Movement),若没有蒙蒂的加入,中间派在大选中料难有作为.

即便拥有这样一位受人尊敬的经济学教授来担任领导人,包括UDC以及其他一些小党派在内的中间派联盟的支持率似乎也很难超过15%.(完)