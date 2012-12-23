意大利总理蒙蒂辞职 2月选举笼罩高度不确定

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透罗马12月21日 - 意大利总理蒙蒂周五向总统递交辞呈,在任共13个月,令2月的选举面临高度不确定.
蒙蒂此前为欧盟执委,去年临危受命,以期将意大利从金融危机中拯救出来.他一直对自己的政治计划严格保密,但寻求连任的压力很大.
意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)料在未来几周解散议会,并已经表示选举最可能在2月24日进行.
纳波利塔诺意外表示,他周六将与所有主要政党领袖进行磋商,讨论下一步举措.同时蒙蒂将继续代理职务.
德国总理默克尔和欧盟(EU)执委会主席巴罗索等呼吁继续蒙蒂的经济改革计划,但意大利两个主要政党表示他应当退出竞选.
蒙蒂周日将召开记者会,料表明意图.
意大利民众担心反复增税减支,民调显示民众几乎没有准备让蒙蒂连任的迹象.本周调查显示,61%民众认为他不该留任.
不管他是否连任,他遗留的问题将笼罩选举.选举将围绕他提出的控制意大利债务、重振经济的痛苦举措进行辩论.
蒙蒂任期结束还有几个月.外界猜测他的下一举动.他没有明确表示是否将谋求连任,但强烈暗示将推进意大利商界和欧洲所支持的改革.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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