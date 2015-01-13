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时事要闻 | 2015年 1月 13日 星期二 17:57 BJT

意大利总统纳波利塔诺将在数小时内卸任--总理伦齐

路透罗马1月13日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周二表示，该国总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)将在几个小时内卸任。提名新的国家首脑的微妙政治程序即将展开。

现年89岁的纳波利塔诺在2013年勉强同意第二届总统任期，之前的大选僵局让意大利政治面临动荡风险。纳波利塔诺上个月表示，他将因年龄问题很快辞任。(完)

(编译 洪曦; 审校 王兴亚)

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