意大利总统表示因年事已高即将辞职

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透罗马12月31日 - 现年89岁的意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三表示，因年事已高，即将去职下台；总理伦齐(Matteo Renzi)将面临挑选继任人选的政治挑战。
纳波利塔诺数月来一直暗示要辞职。他在年末总统致辞一开头便表示，这也是对他的继任者发表谈话，而后者将在“短期内”接替他的职位。
尽管他并未确切表明何时下台，外界普遍认为他会在1月辞去总统一职；意大利将于1月完成欧盟轮值主席位置的交接。
倘若伦齐无法推出可接受的人选，则其推动经济改革及改变宪法和选举制度的能力将备受质疑。
这也会引发关于提前选举的诸多揣测，加剧欧元区的政治不确定性。(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。