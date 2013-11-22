意大利政府拟出售部分国企股权筹资还债

路透罗马11月21日 - 意大利总理莱塔周四表示，意大利明年将出售油气生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)等国有企业的股权，最多筹资120亿欧元(161.6亿美元)，来帮助政府削减公共债务。

莱塔称，涉及股权出售的公司包括意法半导体(STM)(STM.PA)、造船商Fincantieri、空中交通管制企业Enav，以及3%的埃尼集团股权，不过政府将保留埃尼集团逾30%的股权。

莱塔在内阁会议后对记者表示，这些售股所筹资金中的一半将用于减少2014年意大利的债务。他还补充表示，希望这有助于意大利从欧盟执委会获得更多投资方面的回旋余地。

“这是第一步，不仅为了控制2014年的预算赤字，还为了实现五年来首次降低总公共债务，”莱塔表示。

意大利公共债务相当于国内生产总值(GDP)的约133%，规模在欧元区国家中排第二，仅次于希腊。通过私有化获得的60亿欧元将专用于减债，规模相当于该国GDP的约0.3%。

经济财政部部长萨柯曼尼对记者表示，私有化计划给意大利本月对欧盟执委会的减债承诺增加了“更多实质内容”。他未给出股权出售的具体时间表。

萨柯曼尼称，意大利将出售出口保险商Sace约60%的股权，还有火车站零售商Grandi Stazioni的60%股权。

他还称，将出售约40%的Fincantieri股权，40%的Enav股权，以及50%的CDP Reti股权。CDPReti是国有控股公司Cassa Depositi e Prestiti(CDP)的附属企业，CDP持有电网运营商Terna和天燃气管道运营商Snam Rete Gas的部分股权。

莱塔表示，股权出售所筹资金中的一半将用于偿还公共债务，另一半将用于对CDP进行资本重组。

萨柯曼尼称，埃尼集团拟进行的约20亿欧元股权出售将通过回购来完成，这将确保国有控股比例不会低于当前的30%。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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