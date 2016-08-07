AC米兰被中国财团收入囊中 贝卢斯科尼时代终落幕

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透米兰8月5日 - 前意大利总理贝卢斯科尼周五同意将AC米兰足球俱乐部卖给一个由中国投资者组成的财团，拱手让出他对这支拿过七次欧洲冠军的球队把持了30年之久的所有权。
贝卢斯科尼的Fininvest家族公司称，已签订了一份初步协议，对AC米兰足球俱乐部的估值为7.4亿欧元，其中包括2.2亿欧元债务。
声明称，出手购买的中国投资者包括海峡汇富产业投资基金管理有限公司、以及中欧体育投资管理长兴有限公司主席李勇鸿。在三个月的谈判期间这些投资者的身份一直没有对外披露。
声明补充称，还有其他公司参与这笔交易，其中一些是由中国政府控股的公司，但声明没有进一步提供有关他们确切身份的细节。
AC米兰足球俱乐部是贝卢斯科尼最珍爱的资产之一，将之出售是贝卢斯科尼全面重整自己的商业帝国的步骤之一。
这笔交易将在今年底之前完成。
Fininvest称，买家承诺未来三年将向AC米兰足球俱乐部投资3.5亿欧元。
AC米兰足球俱乐部去年亏损9,350万欧元，目前亟需现金才能与其他顶尖欧洲足球俱乐部齐头并进，后者中有很多都有海湾国家和亚洲东家的资助。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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