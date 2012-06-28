意大利与西班牙要求采取行动降低借款成本 默克尔不为所动

* 意大利与西班牙呼吁采取行动降低借贷成本

* 默克尔称在债务共担之前必须由欧盟掌控成员国预算和经济政策

* 欧元区公布希腊与塞浦路斯救助计划细节

* 默克尔与奥朗德今日稍晚将会面

* 峰会前领导人之间的分歧异乎寻常地公开化

路透柏林/马德里6月27日电---在可能决定欧元区未来的欧盟峰会召开前夕,德国总理默克尔周三仍不理会西班牙和意大利日益强烈的呼声.西意两国呼吁采取紧急行动以降低二者不断攀升的借贷成本.

欧盟领导人将於周四1300GMT开始为期两天的会议,他们的公开场合仍表达出严重意见分歧,这是欧债危机於2010年初爆发以来从未有过的.

默克尔在德国议会发表讲话时,指责欧盟高层官员提议在欧盟掌控各国预算和经济政策之前就发行欧元区共同债券,是本末倒置.

"我担心,我们在峰会上仍会过多地谈到有关分担债务的设想,而鲜少论及改善控制与结构性举措."她说,并再次重申即便是作为欧洲最强经济体的德国也不能负担过多.

默克尔并未彻底关闭最终发行共同债券的大门,但也未提出缓解危机的近期行动.而欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,欧洲领导人将在峰会上制定短期行动步骤缓解市场对受困国家的压力.

雷恩称,"欧盟委员会制定出(短期政策举措)至关重要."

默克尔强调,各国政府必须承诺赋予欧盟机构监督各国预算的权力,并在共担债务之前转变政策.

她表示,"只有充分的管控到位後,才能共担债务."默克尔此番言论与她在周二闭门会议上的发言相比,似乎反对欧元区共同债券的态度有所软化,当时她对议员表示,预计在她的有生之年不会看到发行共同债券.

意大利和西班牙借贷成本飙升.西班牙正试图对银行业进行资本重组并削减庞大的预算赤字,至少无法长期承受如此之高的借贷成本.

西班牙首相拉霍伊表示,他将要求欧盟其他领导人允许欧元区纾困基金或欧洲央行采取行动稳定金融市场.

他警告称,西班牙在本国10年期公债收益率接近7%的情况下不可能一直保持筹资能力."最紧急的问题是融资问题.我们不能长时间以现在的成本融资,"他在议会表示.

欧元区危机图表请点选(r.reuters.com/hyb65p)

完整的多媒体报导请点选(r.reuters.com/xyt94s)

**分歧公开化**

自从奥朗德击败萨科齐成为法国总统以来,欧盟成员国之间的分歧就更加公开地表现出来.法国要求德国放弃财政紧缩主张,促进经济增长并共同承担欧洲债务.

四国领导人上周五在罗马的新闻会上显示出异乎寻常的不和谐,默克尔本周三飞往巴黎与奥朗德共进工作晚餐,试图修补分歧所造成的负面影响.四国财长周二晚间在巴黎会晤,希望缩小分歧.

据媒体报导,奥朗德在会谈中热情问候了默克尔,後者抱以微笑回应,官员们表示这次会谈重点是统一对欧洲整合的长期展望,以及缓解市场近期压力的具体步骤.

默克尔称:"我说,我们需要更加欧洲化,在这一点上我认为大家观点是一致的."默克尔称,"我们需要一个能有效发挥功能的欧洲,市场在期待着这一点,也需要一个各国能互相帮助的欧洲."

奥朗德称,双方都希望加深货币同盟和加强团结.这次奥朗德摆出了隆重的仪仗队欢迎默克尔到来,而就在不久前的6月中旬,他还曾在爱丽舍宫悄悄接见德国反对党领袖,令外界惊诧不已.

欧元区财长周三举行电话会议,也着重探讨了如何让市场平静下来的办法,例如改变欧洲稳定机制(ESM)优先债权人的地位.

起初坚持ESM必须先于民间债权人得到还款的德国暗示,这条规定还有商量余地.ESM优先债权人地位已经开始令投资者避而不买西班牙公债.

在奥朗德的支持下,意大利总理蒙堤正在争取欧元区救助基金被用於拉低西班牙和意大利的借贷成本.拉霍伊会对此感到满意,或者希望欧洲央行通过重启购债计划来压低借款成本.

这项提议遭到德国的强烈反对,也被德国央行总裁魏德曼拒绝.

一位欧元区资深消息人士表示,本次峰会不会做出短期决策--不会决定欧洲稳定机制(ESM)直接向银行业注资,不会购买公债.

欧元周三下降,很多投资者在峰会召开之前离场.

纽约梅隆银行外汇分析师Neil Mellor称,"人们正在等待必然结果--那就是决策者可能不会采取必要的措施."

欧洲央行首席经济学家普雷特对德国金融时报表示,欧元区利率并不是绝对不会降至纪录低点1%下方,这为市场带来一丝雀跃.这是关於欧洲央行或在7月5日下次会议中降息的最新暗示.

一份路透显示,71名分析师中有48位预计欧洲央行下周会降息.受访者预计本周峰会将在银行业联盟问题上取得一定进展,在财政联盟方面进展不大.(完)

--编译 徐文焰/张荻/郑茵/程琳/王翔琼;审校 张涛

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