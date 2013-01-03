科技产业: 2013年全球IT支出料将增长4.2%--调查机构Gartner

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦1月3日 - 研究公司Gartner表示,2013年全球信息科技(IT)支出料将增长4.2%至3.7万亿(兆)美元,超过对于2012年的1.2%的增速预估,因笼罩在企业和消费者头上的阴云开始消散.
Gartner高管Richard Gordon表示,围绕全球经济增长前景的许多不确定性都接近消除,"而其消除后,我们预计2013年支出增速将较2012年加快."
在个人电脑、平板电脑、手机和打印机等设备上的支出料将增长6.3%,至6,660亿美元,增幅不及Gartner此前预计的7.9%.
Gartner周四表示,全球企业软件支出将增长6.4%至2,960亿美元,受安全、仓库管理和客户关系管理方面的需求推动.
Gartner还称,未来几年电信服务将保持稳定,因移动数据服务的营收增长被固定和移动语音服务市场的萎缩所抵消.(完) (编译 许娜; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。