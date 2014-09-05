金融机构争夺IT人才 迎接互联网金融挑战--报告

路透上海9月5日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布半年度金融人才报告，随着金融行业在互联网的发展和产品业务创新，金融企业对IT人才存在大量需求，诸如互联网产品主管、网络运营管理等职位已跻身金融机构热门职位需求之中。

从求职者意向来看，大量IT互联网人才亦在纷纷转向金融业，导致金融机构IT职位的争夺相当惨烈。例如手机软件开发工程师，1个岗位有81人参与竞争；而高级软件工程师，1个岗位亦有75人竞争。

报告指出，自2013年成为互联网金融元年之后，金融行业近两年的发展变化及人才需求状况，尤其对于在IT互联网领域的人才需求已经有所改变。随着金融行业在互联网的发展和业务创新需要，金融企业对跨界人才求才若渴。

智联的高端人才顾问认为，金融与互联网之间的的联系越来越紧密，无论是传统金融还是偏向互联网的金融企业，亟需的是复合型人才，即既要懂互联网思维又要懂金融方面的知识；在个性上既要有金融专业的沉稳、理性，又要有互联网的高效、自由。

报告还指出，金融业成为中国海外留学生求职的最热门行业。目前中国在海外的留学生中，超过五成就读商科，而就读商科中，超过七成就读金融相关专业。数据显示，上半年金融留学生回国求职增长达14%，其中一年以下工作经验或没有工作经验的金融留学生有57%选择回国就业。

但从薪酬来看，金融海归人才与本土人才在起步阶段相差不大，工作1-5年之间，海归与本土人才薪酬水平拉开差距，本土人才在累积到八年以上工作经验时，与海归的差距才逐渐缩小。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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