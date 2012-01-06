菲亚特对克莱斯勒持股增至58.5%

路透米兰/底特律1月5日电---意大利汽车制造商菲亚特(Fiat)FIA.MI已将其对克莱斯勒(Chrysler Group LLC)的持股提高5%至58.5%,符合美国政府设定的最後目标,这两个集团朝创立一全球大型汽车制造商又跨近了一步.

自2009年与美国政府达成纾困协议後,菲亚特就经管克莱斯勒.菲亚特为取得多数股股权,总计已付出约20亿美元,并同意在全面合并前将设法满足一些条件.

担任上述两个集团执行长的Sergio Marchionne已使菲亚特成为欧洲最成功翻身的范例之一,他希望透过克莱斯勒,让菲亚特晋身世界级大厂.

"进一步取得克莱斯勒5%股权是完成两家集团整合的基本步骤."Marchionne周四在声明稿中表示.

克莱斯勒其余41.5%股权仍握在隶属美国汽车工人联盟(UAW)的医保信托VEBA手中.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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