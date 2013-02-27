投资者忧心意大利选举结果恐破坏欧央行支持计划

路透伦敦2月27日 - 本周意大利的选举结果令人难以安心,投资者不禁担忧欧元区久治不愈的债务危机已到达紧要关头.

欧洲央行对该地区政府公债市场的扶持机制给市场带来了六个月的相对平静期,该机制目前仍是阻止另一场危机蔓延的重要力量.

欧洲央行总裁德拉吉去年7月誓言要"竭尽所能"保护欧元,这个承诺至今仍然让许多资产管理人相信,欧元区不会被逼回去年夏天时的绝路.周二意大利以及其他欧元区国家的股市和债市虽然急剧下跌,但距离危机处于峰值时的水准尚有一段距离.

意大利选举发出的最明确信号就是,在经济萎缩时,选民拒绝实施进一步撙节措施.

投票显示,没有任何一个党派在参议院和众议院均赢得多数,而且约一半的选民反对前任政府的撙节政策.

如果拒绝实施欧洲央行所要求的进一步削减预算,令人担忧欧央行还有多少余地来执行购债计划.欧央行把该计划成为"直接货币交易"(Outright Monetary Transactions,OMT).

"这明显是在抗议撙节措施,其影响可能非常深远,"Investec资产管理公司全球利率主管Russell Silbertson表示.

"欧洲央行去年明确表示,只有在一国求助且同意附加条件时,它才会出手救助.换句话说,OMT是一种合作关系,而这种反撙节的投票给合作画上问号."

Pictet财富管理公司首席投资官Yves Bonzon怀疑这是危机的另一个"拐点",不过他仍然减码欧元资产,并对事态的发展保持警惕.

"这个选举结果最令人头疼的是,欧洲央行在实施OMT计划时受到掣肘.如果意大利没有强有力的政府,该国将难以和欧洲当局达成协议."

其他担心意大利选举结果的人士认为,没有什么理由让他们再买入该国资产.

"我在1月中旬就出脱了所有意大利债券,将对欧元区二线国家的曝险降至零..."M&G投资的固定收益基金经理Mike Riddell表示."我还没有再次买入,因为形势很容易急剧恶化."

**或现转机?**

对于许多欧元区空头来说,意大利可能进入政治真空的主要影响,在于将市场定价重新引领至更能反映该地区持续衰退和债务困境的水平,而一些人对OMT援助计画有一定疑虑.

"欧债危机出现了数月不寻常的平静期,我们认为这更像是回到现实而非全新时期,"摩根大通资产管理公司的国际固定收益集团投资组合经理Ian Stealey说,他并指出在更好水平出现前最好远离欧元市场.

"不确定性和波动性至少会重返几周,我们认为意大利10年期(公债收益率)没有理由不再度突破5%,"他称.他指出周二10年期公债收益率升至4.9%,仍远不及2011年危机严重时期逾7%的水位.

"但人们会非常小心,在这个问题上不与欧洲央行对抗."

OMT所设下的种种条件面临公开阻力,使得该计划看起来可能不那么具有恫吓性,但就算欧洲央行没有效法美国、日本和英国直接印钞,仍以具有创意做法在必要时竭力提供流动性.

而且,由于欧元区银行偿还部分去年紧急贷款,欧洲央行的资产规模近期有所收缩,这使得如果有必要间接缓和衰退和撙节痛苦的话,其有更多空间再度推出宽松举措.

"欧洲央行是真正有能力灭火的唯一一家机构.下周欧洲央行可能降息,"Fidelity Worldwide Investment分析师Tristan Cooper称.

他认为意大利的不稳定性可能不像选举结果显示的那么高,而且收益率大幅走高可能为欧元区二线市场带来构成吸引力的买入机会.

"意大利新政府最终形成之后,比较有可能趋于不稳定和低效率,而不会变成异端且激进,"他称."财政纪律可能会基本保留,尽管目前严格的结构性改革已不在议程."

其他人指出,2013年全球经济环境好转,而且相信欧元区已经进行了最大程度的财政削减.他们认为市场震荡正是建立战略性仓位的机会.

"南欧明确投票单纯反对撙节举措,"米兰Pioneer Investments投资长Giordano Lombardo称,他认为正在蓄积动能,现在的方向为出台促进经济成长政策.

"除了选后马上引发的波动性,这并不一定是个坏结果,"他称,并补充称近期欧洲央行资产负债规模收缩亦有助于其工具选项空间.(完)

(编译 李春喜/石冠兰; 审校 杜明霞/张明钧)

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