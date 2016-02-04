意大利游艇生产商法拉帝新建防卫和安全部门 首款巡逻船料夏季面世

路透米兰2月3日 - 中国潍柴集团旗下的意大利豪华游艇生产商法拉帝周三称，已经建立了新部门，生产用于国际水域、陆地和海岸线巡逻和防卫的船只。

法拉帝发言人确认，该公司首席执行官Alberto Galassi在法拉帝安全和防卫（Ferretti Security and Defence，FSD）在罗马成立时表示，该部门将设计、开发和生产防卫船只，针对中东和亚洲市场，与其他更大的防卫企业合作，其母公司今年将向其投资500万欧元（548万美元）。

当下，世界各国正在增加国防预算，对持续加剧的安全忧虑作出回应。

研究公司IHS Jane's去年12月称，2016年全球国防支出料从2015年的1.65万亿美元增加至1.68万亿美元；到2020年，亚太地区的年度国防支出料增加23%至5,330亿美元。

FSD在声明中称，其首款巡逻船FSD195已经在建造中，料在夏季推出。该船长20米，航行速度可以超过50节。（完）