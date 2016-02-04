意大利游艇生产商法拉帝新建防卫和安全部门 首款巡逻船料夏季面世

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰2月3日 - 中国潍柴集团旗下的意大利豪华游艇生产商法拉帝周三称，已经建立了新部门，生产用于国际水域、陆地和海岸线巡逻和防卫的船只。
法拉帝发言人确认，该公司首席执行官Alberto Galassi在法拉帝安全和防卫（Ferretti Security and Defence，FSD）在罗马成立时表示，该部门将设计、开发和生产防卫船只，针对中东和亚洲市场，与其他更大的防卫企业合作，其母公司今年将向其投资500万欧元（548万美元）。
当下，世界各国正在增加国防预算，对持续加剧的安全忧虑作出回应。
研究公司IHS Jane's去年12月称，2016年全球国防支出料从2015年的1.65万亿美元增加至1.68万亿美元；到2020年，亚太地区的年度国防支出料增加23%至5,330亿美元。
FSD在声明中称，其首款巡逻船FSD195已经在建造中，料在夏季推出。该船长20米，航行速度可以超过50节。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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