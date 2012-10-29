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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 14:46 BJT

意大利前总理贝卢斯科尼因逃税获刑四年

意大利前总理贝卢斯科尼因在旗下梅迪亚塞特广播公司(Mediaset)购买转播权交易中逃税，周五被判处四年监禁。在最终定罪之前，贝卢斯科尼还有两次上诉机会，其本人在上述判决下达前证实，他将不会作为自由人民党领袖参加明年大选。路透

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