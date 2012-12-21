贝卢斯科尼警告蒙蒂不要参加意大利大选

意大利前总理贝卢斯科尼周四警告现任总理蒙蒂不要参加明年大选，而蒙蒂尚未表明其未来政治打算，引起意大利政坛气氛紧张。贝卢斯科尼在接受电台电话采访时称，蒙蒂参选这件事在“道德上值得质疑”。他强调如果蒙蒂参加大选，将会夹在左右翼的交火中，失去其超然立场。路透