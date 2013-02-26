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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 10:54 BJT

意大利中左翼联盟赢得众议院多数席位

意大利内政部周二将近完成开票统计之后表示，意大利中左翼联盟将赢得众议院多数席位，但参议院选举中无任何党派取得主导。有99.9%的投票站已经完成计票，中左翼在众议院选举中领先中右翼党派约125,000张票。路透
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