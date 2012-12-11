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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 11日 星期二 14:43 BJT

欧洲支持蒙蒂改革计划

欧洲周一敦促意大利下届政府坚守总理蒙蒂的改革计划。此前，蒙蒂周末意外宣布将辞职，因贝卢斯科尼所在的人民自由党不再支持其专家型政府。前总理贝卢斯科尼指责改革把意大利拖入衰退，并表示将再度竞选总理。路透

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