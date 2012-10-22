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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 10:23 BJT

贝卢斯科尼否认豪宅派对存在色情场景

意大利前总理贝卢斯科尼周五在意大利一法庭称，他在米兰郊外自己豪华别墅中举行晚餐聚会不涉及任何色情场景。贝卢斯科尼被控与未成年肚皮舞娘进行性交易而在米兰受审。路透

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