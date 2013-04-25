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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 14:31 BJT

意大利总统任命中左翼恩里科·莱塔为总理

意大利总统纳波利塔诺周三要求中左翼政党副领导人恩里科·莱塔(Enrico Letta)组建一个新政府，暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。莱塔称对此感到意外，同时感到肩上的重任。莱塔料将在纳波利塔诺的指导下，很快选出各部门部长人选。路透

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