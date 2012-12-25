意大利总理蒙蒂呼吁就改革进行辩论

即将卸任的意大利总理蒙蒂周一在网上公布他的改革计划，敦促意大利人对国家的未来进行讨论。目前距离大选还有两个月，竞选角逐料将惨烈。蒙蒂周日宣布可以带领倡导改革的中间派联盟寻求连任，以实现其一年前上任时启动的经济改革计划。路透