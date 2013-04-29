意大利电信可能剥离固话网络业务单独上市--报载

路透米兰4月27日 - 意大利报纸Daily Il Messaggero周六报导，意大利电信(TLIT.MI)可能会将旗下很有价值的固话网络业务单独上市，这样一来，不管与和记黄埔0013.HK进行什么形式的合作，都不会包含这部分业务。该报导未说明消息来源。

意大利电信本月初成立了一个董事小组探讨与和记黄埔进行合作的可能性，并要求管理层权衡剥离固话网络业务的可行性。

Daily Il Messaggero称，意大利电信计划剥离固话网络业务单独上市，将获得该国政府支持的基金Cassa Depositi参股，该计划预计将在相对较短的时间内得到落实，计划的细节尚待确定。

无法立即联系上意大利电信对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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