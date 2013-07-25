版本:
中国
债券 | 2013年 7月 26日 星期五 07:36 BJT

标题新闻：继拨备200亿欧元之后，意大利今年可能再支付民间企业100亿欧元--经济部长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐