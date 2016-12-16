意大利政府准备向受困银行注资150亿欧元--消息人士

路透罗马/米兰12月15日 - 消息人士称，意大利政府准备向西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)和其他受困银行注资150亿欧元。西雅那银行正推进一项民间救助计划，但外界普遍认为计划难以成功。

西雅那银行为意大利第三大银行，也是全球最古老的银行。该行须在12月31日之前通过股票筹资50亿欧元(52亿美元)，否则将面临听由欧洲央行处置的命运，有可能会在意大利引发更广泛的银行业及政治危机。

据两位知情消息人士周四透露，意大利政府准备在必要时向西雅那银行及其他几家较小银行注资150亿欧元，以防止上述情况发生。

其中一位消息人士称，未上市的地区性银行Banca Popolare diVicenza和Veneto Banca也将获得政府的支持。这两家银行今年得到了一家政府支持基金的援救。

共和报(La Repubblica)周四报导，意大利政府将在12月22日批准注资150亿欧元，而Banca Carige (CRGI.MI)也可望受益。

意大利银行业坏账高达3,560亿欧元，约为欧元区坏账总额的三分之一，是2008-09年全球金融危机的一大遗毒，当时意大利并未像西班牙或爱尔兰那样出手救助银行业。

西雅那银行计划增发股票筹资，以打消280亿欧元坏账。该行聘请摩根大通(JPM.N)和Mediobanca (MDBI.MI)进行咨询。

消息人士称，西雅那银行正与摩根大通及其他试图销售该行股票的银行，重新协商费用；上述银行此前曾放弃这项承销案。10月时，该行执行长Marco Morelli曾表示，只有在成功筹资的情况下，才会支付佣金。

西雅那银行周四称，65%的供股将保留给机构投资者。该行也将把债务置换计划的适用范围扩大到持有10亿欧元混合型证券的投资者。

西雅那银行也要求散户持有的总计21亿欧元次级债券转换为股票，但此举还需意大利市场监管机构Consob批准，如果能够获得批准周五就可开始进行。

知情人士还说，卡塔尔的主权财富基金尚未做出决定。而银行界人士说，该主权基金或将对西雅那银行投资10亿欧元。

如果意大利纾困西雅那银行，那么根据欧盟规定，民间投资者必须承担该行亏损。在意大利明年可能提前选举的背景下，恐将为意大利主要执政党民主党带来政治危机。(完)