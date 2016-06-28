意大利银行业因英退欧效应跌跌不休 政府准备伸出援手

路透罗马6月27日 - 消息人士周一对路透表示，在上周英国退欧公投导致股市抛盘造成动荡后，意大利当局准备为银行业提供保护。

意大利最大的两家银行--裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)与Intesa Sanpaolo (ISP.MI)周一分别重挫8%和逾10%，而在英国公投决定退欧后，两者股价在上周五已崩跌逾20%。

熟知政府思维的一名银行业消息人士表示，官员正在准备采取措施因应任何投机攻击，包括使用政府担保。

一名政府消息人士表示，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)将在周一于柏林举行的一项会议中，要求德国总理默克尔支持欧盟就意大利的公共支出与国家援助银行的规定，赋予更大的弹性。

该名消息人士表示，意大利考虑的措施包括国家为银行债券提供担保，由国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)与财政部承保，不过短期内并无新的举动。(完)