意大利重启四家获救小型银行的标售--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透罗马8月22日 - 两名知情消息人士周一称，意大利将重新尝试出售去年11月从破产边缘救下的四家小型银行，此前上个月提交的三个竞购要约被拒。
消息人士称，上述竞购要约未被接受，是因为它们还需满足诸多条件，而且没有必需的银行担保。
一名消息人士称，新的竞标将于8月底截止，那些表达初步意向后没有跟进的求购方可以提出竞标，另外三个此前被拒的求购方若准备完善要约，也可以参加竞标。
意大利去年使用存款担保基金，向Banca Marche、Banca Etruria、CariChieti和CariFerrara注资35亿欧元(40亿美元)，以弥补主要由贷款减值造成的损失，并为这些银行提供新资金。
受重组费用影响，这四家银行的价值已经被减记4亿欧元，至14亿欧元。迄今为止已提交的竞标额，料仅为该数额的一小部分，加重苦苦挣扎的意大利银行业的负担。
《24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)》称，招标重新开放后，Banca Popolare Emilia Romagna(BPER)(EMII.MI)、UBI Banca(UBI.MI)和Popolare di Bari可能参与竞标。
UBI称对这些小型银行不感兴趣。尚未联系到BPER发表置评。接近Popolare di Bari的人士称该行可能对CariChieti有意。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。