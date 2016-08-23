意大利重启四家获救小型银行的标售--消息

路透罗马8月22日 - 两名知情消息人士周一称，意大利将重新尝试出售去年11月从破产边缘救下的四家小型银行，此前上个月提交的三个竞购要约被拒。

消息人士称，上述竞购要约未被接受，是因为它们还需满足诸多条件，而且没有必需的银行担保。

一名消息人士称，新的竞标将于8月底截止，那些表达初步意向后没有跟进的求购方可以提出竞标，另外三个此前被拒的求购方若准备完善要约，也可以参加竞标。

意大利去年使用存款担保基金，向Banca Marche、Banca Etruria、CariChieti和CariFerrara注资35亿欧元(40亿美元)，以弥补主要由贷款减值造成的损失，并为这些银行提供新资金。

受重组费用影响，这四家银行的价值已经被减记4亿欧元，至14亿欧元。迄今为止已提交的竞标额，料仅为该数额的一小部分，加重苦苦挣扎的意大利银行业的负担。

《24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)》称，招标重新开放后，Banca Popolare Emilia Romagna(BPER)(EMII.MI)、UBI Banca(UBI.MI)和Popolare di Bari可能参与竞标。

UBI称对这些小型银行不感兴趣。尚未联系到BPER发表置评。接近Popolare di Bari的人士称该行可能对CariChieti有意。(完)