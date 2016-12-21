意大利西雅那银行称流动性可能在四个月后耗尽

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰12月21日 - 陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)周三在网站上公布的最新文件显示，该行耗尽约110亿欧元(115亿美元)流动性的速度可能比之前预期的要快。
西雅那银行目前预计，当前为106亿欧元的净流动性仓位将在四个月后变为负值。该行周日时曾预计，在一系列假设条件下，当时为110亿欧元的净流动性仓位将在11个月后转负。
西雅那银行周三称，流动性仓位到第五个月可能为负1,500万欧元，之后进一步恶化，到第12个月时达到负7.4亿欧元。而周日时的预估是，到第12个月时流动性仓位为负1亿欧元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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