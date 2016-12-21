意大利西雅那银行称流动性可能在四个月后耗尽

路透米兰12月21日 - 陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)周三在网站上公布的最新文件显示，该行耗尽约110亿欧元(115亿美元)流动性的速度可能比之前预期的要快。

西雅那银行目前预计，当前为106亿欧元的净流动性仓位将在四个月后变为负值。该行周日时曾预计，在一系列假设条件下，当时为110亿欧元的净流动性仓位将在11个月后转负。

西雅那银行周三称，流动性仓位到第五个月可能为负1,500万欧元，之后进一步恶化，到第12个月时达到负7.4亿欧元。而周日时的预估是，到第12个月时流动性仓位为负1亿欧元。(完)