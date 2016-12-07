独家：意大利政府打算斥资20亿欧元控股西雅那银行--消息

2016年1月29日，一名男子路过西雅那银行的一家分支机构。 REUTERS/Max Rossi

路透罗马12月6日 - 两名知情消息人士周二表示，意大利当局准备斥资20亿欧元取得意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)控股权；在总理伦齐决定离任后，该行透过民间融资自救的希望更加渺茫。

消息人士指出，政府持有该行4%股权，已然为单一最大股东；但当局打算买进意大利民众持有的次级债，将持股拉高至四成。

政府将由此成为该行最大的股东，意谓着财政部对这家意大利第三大银行及其股东会议将拥有掌控权。

消息人士们表示，当局可能最快本周末就会颁布政令，批准政府从散户手中买进次级债并转换为股票。

西雅那银行必须最晚在本月底筹资50亿欧元(54亿美元)，以免遭清盘的命运；但由于伦齐在周日公投失利后宣布将辞职，民间投资人便不愿为该行挹注资金。

该银行将通过与机构投资者的债券交换筹资10亿欧元，政府希望其20亿欧元的入股能够说服民间投资者填补余下20亿欧元的缺口。

“这就是一次事实上的国营化，政府的大力参与可吸引其他投资者，让交易得以完成，”这位不愿具名的消息人士说。

财政部及西雅那银行均拒绝置评。

外界预期伦齐在几日内就会去职，接任者可能是经济部长或其他政要。但明年有可能提前举行大选，令投资者忧心政权有可能被一个特立独行的反欧盟派政党所取得。

消息人士说，财政部可能以面额价格收购约4万名散户投资者持有的债券。

这样做可使政府确保散户投资者不会因西雅那银行的纾困而蒙受任何损失，在政治上较容易被接受，并可避免存款挤兑引爆更大金融危机的风险。

另一消息人士称，欧盟执委会需评估，政府的干预是基于市场价格进行，还是构成了国家救助。

西雅那银行在今夏的欧洲银行业压力测试中被评为体质最弱，该行原计划求取民间救助，打算在开始阶段获得一家或多家锚定投资者的明确承诺，然后于本周启动股权出售。

然而，由于政治上的不确定性，摩根大通(JPM.N)和Mediobanca(MDBI.MI)牵头的投行实际上已将交易搁置。

一名消息人士称，他们将在周五作出决定，但按原定计划开展民间救助的机会现在看来很渺茫。

接近卡塔尔主权财富基金的一名消息人士称，该基金可能向西雅那银行注入14亿欧元资金，但还想观望一下伦齐下台后继任政府的情况。其他消息人士对该基金支持救助交易的意愿持更加谨慎的态度。(完)