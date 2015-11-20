独家：意大利试图让基金接纳银行坏账--消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透米兰/罗马11月19日 - 据两名了解协商情况的消息人士称，意大利财政部正努力居间安排一项计划，让特别基金接纳该国的银行坏账。此前欧盟拒绝了一个涉及国家担保的计划。
其中一名消息人士向路透表示，相关计划依然未确定，但如果谈判成功，则将在明年为这类贷款设立一家资产管理公司，民间投资者可入股，同时也要承担大部分风险。
意大利银行业目前堆积着2,000亿欧元(2,150亿美元)的坏账，相当于企业贷款总额的18%，严重制约银行的放贷能力。
财政部和意大利央行正力图让基金和银行相信，在新的计划下基金和银行会实现双赢。
其中一名消息人士称，部分大型特别基金正在寻找投资意大利的良机。“这可能也是银行一劳永逸地清理资产负债表的机会，”该消息人士称。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。