意大利银行业将成立57亿美元基金 为实力较弱银行提供帮助

路透罗马/米兰4月11日 - 意大利两家国有金融机构周一表示，该国金融业者已同意成立一支50亿欧元(57亿美元)的基金，用于支撑实力较弱的银行；这两家金融机构将为该基金提供支持。这是意大利政府为避免国内银行业爆发危机，而制定的计划之一。

意大利政府急于缓解有关本国银行体系的担忧。该国银行业身负高达3,600亿欧元的坏账负担，占欧元区坏账总额的三分之一，在欧盟银行业压力测试中的成绩也十分糟糕。

意大利政府希望将该基金作为一个行业计划，以确保不会与欧洲有关反对政府对银行业提供不当支持的规定相冲突，并且周一是由私募基金公司Quaestio Capital Management来发布相关声明。

“在与大量机构投资者、银行、保险公司、银行基金会和(国有银行)Cassa Depositi e Prestiti会面后，Quaestio已经得到许多业者的出资承诺以成立Atlante基金，”Quaestio表示。

该公司未透露基金的总体规模，不过意大利中型银行Banca Popolare dell'Emilia Romagna (EMII.MI)的执行长Alessandro Vandelli称该基金规模为50亿欧元。

Quaestio表示，该基金将帮助购买受困银行即将发行的新股，购买投资者需求最弱的不良贷款，主要是次级债务。(完)